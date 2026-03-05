Senado aprueba proyecto que regula las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿Qué sigue ahora y cuáles son los cambios?

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Revisa las claves de la iniciativa y en qué etapa de su tramitación se encuentra.
Tras diez años desde el inicio de tramitación de la reforma a la ley de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP), el Senado aprobó la iniciativa por amplia mayoría por 34 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra.
El objetivo de la iniciativa es regular las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Estos son algunos puntos clave del proyecto.
En cuanto a las normas que no fueron aprobadas, se rechazaron las siguientes:
El senador Matías Walker, uno de los autores de la iniciativa, señaló que espera que el próximo gobierno mantenga la prioridad del proyecto en la Cámara Baja.
“Aprobamos por fin en el Senado, luego de diez años, nuestro proyecto de reforma a las SADP, una noticia muy esperada por todo el mundo deportivo, por los hinchas del fútbol, que exigían tener transparencia, terminar con los conflictos de interés, con la multipropiedad”, dijo.
“Hacemos un llamado al presidente José Antonio Kast, para que mantenga la discusión inmediata en Cámara de Diputados y tengamos más transparencia en el deporte”, cerró.
Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en conversación con CNN Chile, hizo un llamado al próximo gobierno a mantener la discusión inmediata ante este proyecto: “Es un proyecto necesario que apunta a un mejoramiento de las organizaciones deportivas profesionales”.
Asimismo, el secretario de Estado afirmó que entregará toda la información sobre la tramitación de esta iniciativa a Natalia Duco, quien asumirá como su sucesora en la cartera del Deporte.
Así, tras un trámite iniciado en 2016, el proyecto pasa a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisarán las modificaciones incorporadas por el Senado. Luego, esta deberá ratificarlas por mayoría simple para despachar la iniciativa como ley.
En caso de no alcanzar un acuerdo en la Cámara, el proyecto podría volver al Senado para un cuarto trámite.
