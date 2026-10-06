Senado aprueba nominación de Marisol Rojas Moya como ministra de la Corte Suprema

Este martes, el Senado ratificó la nominación de Marisol Rojas Moya como nueva ministra de la Corte Suprema, con 35 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. La propuesta había sido presentada por el presidente José Antonio Kast.

Rojas Moya, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, ocupará la vacante que dejó la exministra María Teresa Letelier tras cumplir la edad máxima para integrar el Poder Judicial.

Durante la sesión, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, fundamentó que el nombramiento responde a la necesidad de contar con altos estándares técnicos y personales. Rabat hizo especial hincapié en que Rojas no tiene vinculación alguna con los recientes escándalos que han afectado a la institución.

“El Poder Judicial vive y ha vivido días cruciales (…). Debemos recuperar la institucionalidad“, señaló el secretario de Estado, quien definió a la nueva ministra como “una jueza en el mejor y más amplio sentido de la palabra“.

El ministro también resaltó la capacidad administrativa de la magistrada en su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual tiene bajo su jurisdicción 60 tribunales. En términos de volumen, Rabat detalló que dicha corte recibió 85.300 causas durante 2025 y ya contabiliza cerca de 50.000 ingresos en lo que va de 2026.

A esto se suma un activo rol en la docencia institucional: Rojas ha integrado 16 programas de formación de jueces en la Academia Judicial y ha participado en 11 programas de habilitación para profesionales que buscan ejercer en las cortes de apelaciones. Una trayectoria que, según destacó el ministro Rabat, da cuenta de “su laboriosidad, su responsabilidad, su rigurosa dedicación al ejercicio del cargo, un elevado nivel de autoexigencia (…) y una genuina empatía con los problemas que afectan a sus pares y a sus equipos”.