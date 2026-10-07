Senado aprueba las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF): Proyecto quedó listo para convertirse en ley

La tarde de este miércoles, el Senado aprobó el proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), luego que se despachara el informe de la comisión mixta.

La iniciativa fue aprobada por 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención, completando así su tramitación en el Congreso y quedando lista para convertirse en ley.

Su despacho ocurre después de más de tres años de discusión legislativa y luego que la comisión mixta resolviera las diferencias sugeridas entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa busca establecer un marco legal común para el uso de la fuerza de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, tanto en el cumplimiento de sus funciones como en las circunstancias que intervengan en labores de seguridad y resguardo del orden público.

El principal aspecto es que establece un escalamiento en el uso de la fuerza, que contempla el despliegue disuasivo y la persuasión verbal, pasando de elementos menos letales y el control físico.

Además, regula el uso de escopetas con munición antidisturbios, permitiéndolo frente a un peligro grave o que atente contra su vida o integridad de terceros.

En cuanto al uso de la fuerza potencialmente letal, la normativa establece que podrá recurrirse a ella cuando las medidas previstas en las etapas anteriores resulten insuficientes y bajo lo establecido por la ley.

Durante la discusión se acordó excluir a Gendarmería de la aplicación de esta ley; por lo tanto, el uso de la fuerza por parte de sus funcionarios seguirá regulándose mediante las normas legales correspondientes.