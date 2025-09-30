Senado aprueba integración de Omar Astudillo y Gonzalo Ruz como nuevos ministros de la Corte Suprema

Ambos nuevos integrantes asumirán como nuevos magistrados tras la salida de los exministros Jorge Dahm Oyarzún y Ángela Vivanco.

Con amplia mayoría, el Senado aprobó este martes el ingreso de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, completando así vacantes clave en el máximo tribunal del país.

Se trata del ministro Omar Astudillo Contreras y del abogado Gonzalo Ruz Lártiga, quienes asumirán como nuevos magistrados tras la salida de los exministros Jorge Dahm Oyarzún y Ángela Vivanco.

La designación fue respaldada de forma transversal en la Cámara Alta: Astudillo recibió 40 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones; mientras que Ruz fue ratificado con 39 votos favorables y solo 2 abstenciones.

¿Quiénes son los nuevos ministros?

Según recoge la página web del Poder Judicial, Omar Astudillo Contreras es un juez de carrera. Abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresó al Poder Judicial en 1993 y actualmente se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual presidió en 2024.

Su trayectoria incluye cargos como secretario judicial en Rancagua, juez del 25° Juzgado Civil de Santiago y relator de la Corte Suprema. Además, cuenta con estudios de postgrado en Derecho Laboral (Universidad Adolfo Ibáñez) y en Razonamiento Probatorio (Universidades de Girona y Génova).

Por otro lado, Gonzalo Ruz Lártiga representa al mundo académico y del litigio. Es abogado de la Universidad Central, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Aix-Marseille (Francia) y posee una maestría en Investigación en Derecho de los Negocios.

Fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 2021 y 2024, y también de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su experiencia incluye 18 años como profesor e investigador en programas de doctorado y magíster en Derecho en distintas universidades del país.

Vacantes y contexto

Los nuevos ministros ocuparán dos plazas vacantes de distinta naturaleza. Astudillo llega en reemplazo del exministro Jorge Dahm Oyarzún, quien dejó el cargo por cumplir la edad límite establecida por ley.

Ruz, en tanto, asume el cupo correspondiente a los abogados ajenos al Poder Judicial, tras la destitución de la exministra Ángela Vivanco Martínez.