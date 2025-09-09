Senado aprueba indicación del Gobierno que establece multa de hasta $103 mil por no votar

La aprobación de la medida se dio tras una extensa jornada de deliberaciones en la comisión, en la que se barajaron tres propuestas distintas: una impulsada por el Gobierno, otra por senadores oficialistas y una tercera por parlamentarios de oposición.

El proyecto que busca restablecer el voto obligatorio en Chile dio un nuevo paso este martes, luego de que la Comisión de Gobierno del Senado aprobara una indicación presentada por el Ejecutivo que establece multas para quienes no concurran a las urnas.

La normativa contempla sanciones que van desde las 0,5 hasta las 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a montos que fluctúan entre $34.632 y $103.897, según el valor de la UTM correspondiente a septiembre de 2025.

La aprobación de la medida se dio tras una extensa jornada de deliberaciones en la comisión, en la que se barajaron tres propuestas distintas: una impulsada por el Gobierno, otra por senadores oficialistas y una tercera por parlamentarios de oposición.

Finalmente, fue la indicación del Ejecutivo la que logró imponerse.

La discusión en torno a la aplicación de sanciones por no votar se había trabado la semana pasada, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó un artículo similar.

Sin embargo, el Gobierno insistió en reponer la indicación en el Senado, donde logró el respaldo necesario.

Con este avance, la propuesta fue despachada a la Sala del Senado, donde continuará su tramitación en el marco del proyecto más amplio que busca establecer nuevamente el voto obligatorio en el país.