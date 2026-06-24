Senado aprueba en general idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional

Durante la tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por la administración de José Antonio Kast.

El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, durante su intervención enfatizó que esta iniciativa busca sacar al país de la situación de “estancamiento” que enfrenta, y lamentó que la oposición no haya aprovechado “la oportunidad y ventana que ha abierto el Ejecutivo”.

Por su parte, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, planteó que el Congreso no puede aprobar un plan de Reconstrucción que no entrega certezas y que pone en riesgo derechos sociales. “El crecimiento no puede construirse en una apuesta fiscal incierta”, enfatizó, y sostuvo que es importante separar la tramitación del proyecto.

“Se ha hablado mucho de diálogo, pero tuvimos ausencia del Ejecutivo; la (conversación) se abrió tarde”, remarcó, y pidió que se introduzcan “cambios sustantivos” una vez que se inicie la discusión en particular.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter (IND-REP) valoró el aporte de los gobiernos de la Concertación, especialmente la gestión de Ricardo Lagos en materia económica. “Los gobiernos de izquierda eran razonables y no se endeudaban”, sostuvo, y rechazó algunas declaraciones contra el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, y también contra los legisladores que respaldan el proyecto de ley.

En cuanto a la composición de fuerzas políticas en la Cámara Alta, 26 senadores son oficialistas y 23 de oposición.

Cabe mencionar que el proyecto será revisado en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, y luego en Hacienda. El plazo para presentar indicaciones se extenderá hasta el 6 de julio.

📢 Proyecto sobre Reconstrucción El Senado aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social 🏛️ 🗳️ Con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, la iniciativa —conocida como “megarreforma”— seguirá su discusión en particular. 📌… pic.twitter.com/j1ZvinHxik — Senado Chile (@Senado_Chile) June 24, 2026

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