Senado aprobó reajuste de valores a subsidios económicos para familias vulnerables

El reajuste está asociado al aumento del ingreso mínimo mensual, que subió a 500 mil pesos. A continuación, revisa los incrementos por carga.

La tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que reajusta los valores de proyectos económicos destinados a ayudar a la ciudadanía.

Entre los proyectos discutidos se encuentran el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar (AF).

Además, se reactivará el aporte pagado a través del Bolsillo Familiar Electrónico durante los meses de invierno de 2024 e inyectarán recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

El reajuste está asociado al aumento del ingreso mínimo mensual. El proyecto presenta un incremento del 4,5% en la Asignación Familiar (AF) en cada uno de sus tramos, a partir del 1 de julio de 2024. Este mismo reajuste se aplicará a los valores del Subsidio Único Familiar (SUF).

También se contempla un reajuste de los tramos de ingreso de la AF y el SUF para aumentar el número de beneficiarios de cada tramo, en consonancia con el incremento del salario mínimo (8,7%).

Específicamente, los tramos y montos de la AF serán los siguientes:

$21.243 por carga, para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $586.227.

$13.036 por carga, para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $586.227 y no exceda los $856.247.

$4.119 por carga, para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $856.247 y no exceda los $1.033.450.

Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $1.033.450, no tendrán derecho a las asignaciones.

Ahora, el proyecto fue despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados para su posterior aprobación.