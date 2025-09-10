Senado aprobó indicación del Gobierno para reponer multa al voto obligatorio

La iniciatva retornará a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar con el tercer trámite legislativo.

La Sala del Senado respaldó la indicación del Gobierno que buscaba reponer la multa por no votar.

La iniciativa establece una sanción para aquellas personas que no acudan a sufragar entre los 0,5 UTM hasta 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $103.000.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, teniendo solo un voto en contra. Ahora, volverá a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar con el tercer trámite legislativo.

Cabe recordar que el texto llegó al Senado sin multas para quienes no concurran a las urnas, luego de que la Cámara Baja rechazara esta idea.

En ese sentido, los senadores repusieron este castigo económico a través de la indicación del Ejecutivo, la cual señala que “el ciudadano que no vote en las elecciones será sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM)”.

De todos modos, existirán las excepciones respectivas, como enfermedad, ausencia del país o estar en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, entre otras.