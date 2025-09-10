País voto obligatorio

Senado aprobó indicación del Gobierno para reponer multa al voto obligatorio

Por CNN Chile

10.09.2025 / 16:29

{alt}

La iniciatva retornará a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar con el tercer trámite legislativo.

La Sala del Senado respaldó la indicación del Gobierno que buscaba reponer la multa por no votar.

La iniciativa establece una sanción para aquellas personas que no acudan a sufragar entre los 0,5 UTM hasta 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $103.000.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, teniendo solo un voto en contra. Ahora, volverá a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar con el tercer trámite legislativo.

Cabe recordar que el texto llegó al Senado sin multas para quienes no concurran a las urnas, luego de que la Cámara Baja rechazara esta idea.

En ese sentido, los senadores repusieron este castigo económico a través de la indicación del Ejecutivo, la cual señala que “el ciudadano que no vote en las elecciones será sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM)”.

De todos modos, existirán las excepciones respectivas, como enfermedad, ausencia del país o estar en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, entre otras.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Tendencias Elon Musk acaba de perder su título de persona más rica del mundo
Minsal lanza tercera versión de la campaña "Humos Letales" para advertir sobre daños de los vapeadores
¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump, que murió en un tiroteo en Utah?: Esto es lo que debes saber
Muerte de Charlie Kirk: La última pregunta que contestaba era sobre tiroteos masivos
Ordenan al Gobierno entregar correos entre Crispi y Duran tras denuncia contra Monsalve: Buscan saber si se planeó reemplazarlo
Altas temperaturas en Santiago: Pronostican hasta 30°C para este jueves