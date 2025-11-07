Seis lesionados dejó accidente de tránsito en Autopista General Velásquez que involucró a camiones y un auto

Autoridades informaron que se mantienen el flujo vehicular suspendido mientras se trabaja para despejar la ruta.

Seis personas resultaron con lesiones tras un accidente de tránsito en la Autopista General Velásquez, a la altura de San Pablo.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes e involucró a tres camiones y un vehículo menor.

De acuerdo a información policial, un primer camión -que transportaba gravilla-, por causas que se desconocen, habría perdido el control del móvil y volcado en el lugar.

El capitán Luis Bustos, oficial de Ronda Occidente, explicó que la gravilla quedó esparcida en la vía y que debido a ello “un segundo camión frena en el lugar y un tercer camión que lo antecedía a raíz de la distancia no alcanzó a frenar, impactando a un vehículo menor y al segundo camión por la parte posterior”.

Tras ello, seis personas resultaron lesionadas, de las cuales don son menores de edad. Todos quedaron con lesiones de diferente consideración, aunque fuera de riesgo vital.

Bustos detalló que quienes transitaban en el vehículo menor son tres personas que quedaron con lesiones leves, dos de ellos eran niños de 3 y 8 años.

Debido a la emergencia, se suspendió el flujo vehicular en la ruta en dirección al norte, en el kilómetro 1,7 del sector San Pablo. Se proyecta que los trabajos para despejar la vía terminen durante la mañana de este viernes.

Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía Centro Norte.