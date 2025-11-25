País policial

Seis funcionarios de la PDI detenidos en Puente Alto: Serán formalizados por contrabando y tráfico de drogas

Por CNN Chile

25.11.2025 / 13:34

Desde la institución policial señalaron que el hecho se produjo en el marco de una investigación interna, y que los detenidos serán puestos a disposición del respectivo Juzgado de Garantía.

Durante este martes se dio a conocer la detención de seis funcionarios de la Policía de Invesrigaciones, pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto.

A través de un comunicado, la institución policial señaló que la detención se produjo “en el marco de un proceso investigativo llevado a cabo por el Departamento V ‘Asuntos Internos’ de nuestra institución y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por los delitos de Asociación Criminal, Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Malversación de Caudales Públicos, Falsificación de Instrumento Público y Contrabando”.

Respecto a la detención, señalaron que los seis detenidos “serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, el día de mañana. En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución”.

Del mismo modo, indicaron que “la Policía de Investigaciones de Chile seguirá colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución. Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”.

“Como PDI, somos enfáticos en señalar que, cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria, no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”, sentenciaron.

