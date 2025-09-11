Seis sujetos detenidos por secuestros extorsivos: Uno estaría vinculado al caso del exalcalde de Macul

En un trabajo constante por desbaratar los intentos de células del Tren de Aragua en nuestro país, el trabajo conjunto de la PDI y Fiscalía permitió concretar una serie de allanamientos y detenciones por distintos secuestros, algunos incluso con homicidio.

Seis personas fueron detenidas este jueves en un operativo vinculado al combate de bandas dedicadas a secuestros extorsivos. Entre los delitos que les imputan está incluso el del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

En el procedimiento también se logró incautar teléfonos celulares, un auto, dos armas y municiones de las mismas.

Los seis detenidos son ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Entre ellos destacó uno: Yonaiker Rodríguez, de 27 años, apuntado por el secuestro con homicidio de tres personas -uno que habría sido liberado luego de 72 horas y otros dos encontrados sin vida posteriormente-. Junto con este crimen, se le indica como autor de otros cuatro delitos de misma índole. Entre estos estaría el de Montoya.

En ese sentido, preocupa entre las autoridades que hubiera un incremento en las células del Tren de Aragua. Por ello, afirman que este tipo de desbaratamientos son fundamentales en el combate contra el crimen organizado.

“En esta operación policial se logra la detención de seis personas, todos de nacionalidad venezolana, con ingreso clandestino al país y en condición migratoria irregular. Uno de estos detenidos, por su liderazgo y también por su capacidad de violencia ejercida sobre sus víctimas, también es investigado en otros cuatro delitos de secuestro, incluidos el del exalcalde de Macul, el señor Montoya. Por lo menos este sujeto está situado en el lugar de cautiverio y también -el proceso investigativo sigue en curso, no obstante, podría estar ligado también al proceso de extorsión que realizan a su círculo familiar”, afirmó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI.

En la misma línea, el fiscal Héctor Barros, coordinador de ECOH, aseguró que si bien preocupa “bastante” que haya un aumento de células del Tren de Aragua, el trabajo investigativo permite ir desarticulando estos grupos.

Recordemos que durante el último año se han desbaratado bandas como los Mapache o los Piratas, ambos supuestos sucesores del Tren de Aragua en territorio nacional.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que en este tipo de delitos los tiempos de reacción están siendo cada vez más acotados y aseguró al mismo tiempo que con este tipo de detenciones se da la señal de que en el país no existe la impunidad.

“La actuación y los resultados de ECOH sirven para demostrar que en nuestro país el secuestro no es ni puede ser un negocio. Y que esencialmente lo que tenemos son capacidades institucionales cada vez más fortalecidas, de reacción oportuna”, aseguró.