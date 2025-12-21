País josé antonio kast

Segundo viaje internacional de Kast: Se reunirá con Daniel Noboa en Ecuador este lunes

21.12.2025 / 15:06

La visita abordará un corredor humanitario propuesto por el mandatario electo, así como estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico,

El Presidente electo, José Antonio Kast, iniciará un nuevo viaje internacional en su segunda semana tras la victoria en el balotaje, en medio de una agenda enfocada en seguridad regional y cooperación humanitaria.

Durante el lunes 22 de diciembre, el futuro mandatario partirá rumbo a Ecuador para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

La visita será breve y centrada principalmente en la propuesta de Kast de establecer un corredor humanitario, una medida impulsada tras el endurecimiento de las fronteras en Perú. Además, ambos mandatarios analizarán cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado y el narcotráfico.

Kast viajará acompañado por su asesor Cristián Valenzuela y un senador opositor del norte del país. También se evalúa la posible participación del gobernador de Arica, Diego Paco, en la delegación, recogió La Tercera.

Se trata del segundo desplazamiento internacional del líder republicano desde que ganó las elecciones.

El pasado 16 de diciembre visitó Buenos Aires para reunirse con el Presidente argentino, Javier Milei, donde abordaron temas de seguridad, economía y la posibilidad de que José Luis Daza, actual secretario de Política Económica argentino y chileno, se incorpore a su futuro gobierno.

