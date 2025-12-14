Segunda vuelta presidencial 2025: revisa los resultados en el extranjero entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Los primeros cómputos del voto chileno en el extranjero comenzaron a publicarse este domingo, con resultados adelantados desde Oceanía, Asia y Europa.

Los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025 en el extranjero comenzaron a conocerse este domingo 14 de diciembre, a medida que las mesas de votación instaladas fuera de Chile iniciaron el cierre de sus procesos según la zona horaria de cada país.

Este escrutinio internacional, que avanza de manera escalonada, entrega las primeras tendencias de la contienda entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes disputan la Presidencia de la República.

A diferencia del territorio nacional, donde las mesas cierran a las 18:00 horas, el voto en el exterior opera conforme al horario local de cada nación, por lo que los primeros cómputos provienen de Oceanía, seguidos por Asia y Europa, regiones que mantienen varias horas de adelanto respecto de Chile. Allí, miles de chilenos residentes y habilitados para sufragar ya están participando activamente de esta elección clave.

Con el avance del conteo, se comienzan a consolidar las primeras cifras que muestran cómo evoluciona la votación presidencial en el extranjero, un indicador relevante para anticipar tendencias antes del cierre de mesas en Chile. Todos los datos oficiales se irán actualizando permanentemente en la plataforma del Servicio Electoral (Servel).

Si quieres seguir el detalle minuto a minuto, a continuación podrás revisar en tiempo real los resultados de la segunda vuelta presidencial en el extranjero, incluyendo los primeros países que entregan cómputos, la diferencia entre ambos candidatos y el comportamiento electoral en cada continente.

Revisa los resultados en el extranjero