Segunda vuelta presidencial con lluvia: ¿A qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago?
Por CNN Chile
14.12.2025 / 07:55
Este domingo, se define la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025, siendo el tiempo un factor relevante a la hora de la participación. ¿Cómo estará el clima en la Región Metropolitana?
Este domingo, el clima en Santiago será parte del escenario que acompañe la segunda vuelta presidencial, influyendo en los traslados y en la planificación de quienes participen del proceso.
Esta jornada, se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima Presidenta o Presidente de Chile para el periodo 2026-2030.
Domingo de elecciones: ¿Cómo estará el clima en Santiago?
- De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este 14 de diciembre en la mañana estará cubierto, mientras que para la tarde se proyecta que esté cubierto y con chubascos aislados variando a nubosidad parcial, y en la noche el clima estará despejado.
- Gianfranco Marcone, meteorólogo de T13, sostuvo que “puede haber algunas gotas por más que la proyección haya bajado en cuanto a cantidad, pero todavía está la posibilidad de que caigan precipitaciones en la tarde, principalmente en el sector oriente, pero puede caer en toda la región“.
- Las precipitaciones caerían a partir de las 13:00 horas, pudiendo durar hasta las 17:00 horas. “En ese bloque horario, no será todo el rato, pero está la posibilidad de que caigan precipitaciones”, detalló Marcone al citado medio.