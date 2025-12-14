Segunda vuelta presidencial con lluvia: ¿A qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago?

Este domingo, se define la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025, siendo el tiempo un factor relevante a la hora de la participación. ¿Cómo estará el clima en la Región Metropolitana?

Este domingo, el clima en Santiago será parte del escenario que acompañe la segunda vuelta presidencial, influyendo en los traslados y en la planificación de quienes participen del proceso.

Esta jornada, se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima Presidenta o Presidente de Chile para el periodo 2026-2030.

Domingo de elecciones: ¿Cómo estará el clima en Santiago?