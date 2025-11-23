Segunda vuelta: Panel Ciudadano UDD proyecta que Kast obtendría el 59% de las preferencias, mientras que Jara sacaría un 41%

El sondeo reveló que el eventual respaldo al republicano estaría alimentado principalmente por los electores de otros candidatos de derecha; como Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Franco Parisi.

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, alcanza el 59% de intención de voto, frente al 41% proyectado para la aspirante oficialista Jeannette Jara, de cara al balotaje del 14 de diciembre.

El eventual respaldo a Kast estaría alimentado principalmente por los electores de otros candidatos de derecha. Así lo reveló este domingo la última edición de Panel Ciudadano UDD.

Según el sondeo, Kast logra captar una porción clave del electorado que apoyó a Franco Parisi en la primera vuelta. Casi la mitad de esos votantes —un 46%— declara que optaría por el abanderado republicano, mientras que Jeannette Jara solo atrae al 20%.

El resto se reparte entre quienes anularían (24%) y quienes aún no se definen (10%).

El comportamiento entre los votantes de Evelyn Matthei sigue una lógica similar: un 54% migraría a Kast, frente al 17% que respaldaría a Jara. Un 16% optaría por un voto nulo y un 10% continúa indeciso.

La mayor concentración de apoyo hacia Kast aparece entre quienes respaldaron a Johannes Kaiser. En ese grupo, un contundente 88% declara que votaría por el líder republicano, mientras que la candidata oficialista apenas suma un 4%. El 6% anularía y el 2% no expresa preferencia.

Cuando se excluyen votos nulos y blancos —escenario base 100 presentado por la encuesta— Kast alcanza un 59% de intención de voto, mientras que Jara obtendría solo el 41% de las preferencias, lo que configura una diferencia significativa a menos de un mes de la elección.