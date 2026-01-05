País cadem

Según Cadem: ¿Cuáles son los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos?

Por CNN Chile

05.01.2026 / 15:02

{alt}

Para la realización del sondeo se realizaron encuestas telefónicas a hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país.

Este domingo, la última encuesta Cadem dio a conocer cuáles son los personajes más relevantes del año 2025 para los chilenos y chilenas.

Para la realización del sondeo se realizaron encuestas telefónicas a hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país.

La primera posición la ocupa el presidente electo, José Antonio Kast (33%), siendo seguido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también con un 33%.

A ellos dos les siguen el presidente Gabriel Boric (20%), el fallecido actor Héctor Noguera (17%), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (16%), 31 minutos (14%) y la candidata presidencial Jeannette Jara (14%).

Respecto a las noticias más importantes del año, en primer lugar se instaló el triunfo de Kast en las elecciones (37%), ubicándose en la segunda posición el caso de las licencias médicas junto a la contralora Dorothy Pérez (36%) y la delincuencia y el crimen organizado (21%).

Más atrás se encuentran la aprobación de la reforma de pensiones (17%), la remoción de tres jueces de la Corte Suprema (12%), la crisis en Venezuela (12%), los incendios forestales en la zona centro sur (10%) y el fallecimiento de seis mineros en El Teniente (10%).

Finalmente, en cuanto a evaluación general del 2025, en promedio los chilenos le ponen un 3,9 al país, cinco décimas más que en 2024, pero aún en nota roja, lo que contrasta con la nota promedio que las personas le ponen a su año en lo personal y familiar, que alcanza un 4,5.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo Terminó audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York: La próxima será el 17 de marzo
“Pisoteó la soberanía” y “un acto de agresión”: China y Rusia se refieren a la situación de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU
Bono Control Niño Sano: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, el monto entregado y más
Según Cadem: ¿Cuáles son los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos?
Orquesta Sinfónica dará concierto gratuito en el Estadio Nacional: ¿Cómo conseguir entradas para Carmina Burana?
“Soy inocente": Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos por drogas y armas ante la Corte