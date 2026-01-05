Según Cadem: ¿Cuáles son los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos?

Para la realización del sondeo se realizaron encuestas telefónicas a hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país.

Este domingo, la última encuesta Cadem dio a conocer cuáles son los personajes más relevantes del año 2025 para los chilenos y chilenas.

La primera posición la ocupa el presidente electo, José Antonio Kast (33%), siendo seguido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también con un 33%.

A ellos dos les siguen el presidente Gabriel Boric (20%), el fallecido actor Héctor Noguera (17%), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (16%), 31 minutos (14%) y la candidata presidencial Jeannette Jara (14%).

Respecto a las noticias más importantes del año, en primer lugar se instaló el triunfo de Kast en las elecciones (37%), ubicándose en la segunda posición el caso de las licencias médicas junto a la contralora Dorothy Pérez (36%) y la delincuencia y el crimen organizado (21%).

Más atrás se encuentran la aprobación de la reforma de pensiones (17%), la remoción de tres jueces de la Corte Suprema (12%), la crisis en Venezuela (12%), los incendios forestales en la zona centro sur (10%) y el fallecimiento de seis mineros en El Teniente (10%).

Finalmente, en cuanto a evaluación general del 2025, en promedio los chilenos le ponen un 3,9 al país, cinco décimas más que en 2024, pero aún en nota roja, lo que contrasta con la nota promedio que las personas le ponen a su año en lo personal y familiar, que alcanza un 4,5.