Seguidilla de temblores se registraron en la Región de Arica en 30 minutos: Revisa las magnitudes

Por CNN Chile

19.08.2025 / 20:06

Aunque no se reportaron daños, la cercanía en tiempo y ubicación de los eventos generó inquietud en la zona.

Este martes una seguidilla de sismos fueron registrados en la Región de Arica y Parinacota, todos con origen en territorio peruano, específicamente al sur de Ilo.

Aunque ninguno provocó daños, los movimientos telúricos llamaron la atención por su cercanía temporal y geográfica.

Las magnitudes de los sismos

El evento más fuerte ocurrió a las 18:49 horas, con una magnitud de 4,5, el primero en ser detectado en la zona.

Luego, ya pasadas las 19:00 horas, se registraron otros dos sismos de menor intensidad, casi consecutivos.

El segundo movimiento se produjo a las 19:11, alcanzando una magnitud de 3,0. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, su epicentro se ubicó a 67 kilómetros al sur de Ilo y tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

Cuatro minutos más tarde, a las 19:15, se reportó el tercer sismo, con una magnitud de 3,9, cuyo epicentro se localizó aún más al sur: a 76 kilómetros de Ilo, con 11 kilómetros de profundidad.

Hasta ahora, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha informado afectaciones a personas, viviendas, infraestructura ni servicios básicos en la región.

