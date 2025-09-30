SEC multa a Gasco con $208 millones por explosión en planta de Maipú durante 2023

El organismo determinó que la empresa operaba con personal insuficiente, aumentando los riesgos operacionales.

Una explosión ocurrida en octubre de 2023 en una planta de Gasco, ubicada en la comuna de Maipú, terminó desencadenando una de las sanciones más duras impuestas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en el último año.

Y es que este martes, el organismo estableció el pago de 3.000 UTM, equivalentes a casi $208 millones, debido a negligencias de la empresa que provocaron el incidente.

La explosión, que dejó a tres personas heridas, se produjo en la línea 1 de llenado de cilindros de gas, y provocó un incendio de gran magnitud.

A pesar de que no hubo víctimas fatales, la emergencia puso en evidencia serias falencias en los protocolos de seguridad de la empresa.

Investigación revela incumplimientos graves

Tras una investigación, la SEC concluyó que Gasco no cumplió con las exigencias mínimas de operación segura.

Uno de los puntos más críticos fue que, al momento de la explosión, en el área de llenado había solo dos trabajadores presentes, cuando la normativa exige un mínimo de tres operarios y un supervisor, recogió Radio Biobío.

Estas condiciones, según el organismo fiscalizador, vulneraron los estándares de seguridad y facilitaron la ocurrencia del accidente.

El informe técnico indicó que la falta de personal no solo incumplía la normativa, sino que aumentó significativamente los riesgos operacionales.

Enfoque preventivo y fiscalización reforzada

En reacción al caso, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, hizo un llamado al sector energético a cumplir rigurosamente con la normativa vigente.

“El cumplimiento de las medidas de seguridad no es optativo. Es la forma más eficaz de prevenir tragedias”, afirmó Cabeza.

La autoridad agregó que se intensificarán las fiscalizaciones a plantas de envasado de gas y otras instalaciones similares en todo el país.