País corte de luz

Corte de luz: Más de 30 mil clientes sin servicio en la Región Metropolitana

Por CNN Chile

20.03.2026 / 19:01

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Las comunas más afectadas por la interrupción del suministro son La Pintana, Maipú, Isla de Maipo y Santiago.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 30 mil clientes están sin luz en la Región Metropolitana.

Hasta el momento hay un total de 30.382 personas sin suministro eléctrico.

Mientras que en la Región de Valparaíso los clientes sin servicio corresponden a 16.646.

Las comunas más afectadas son La Pintana (8.180), Maipú (3.239), Isla de Maipo (3.131) y Santiago (2.069).

La situación ocurre en medio de las precipitaciones que se han registrado en gran parte de la capital, como parte del pronóstico de Meteorología sobre lluvias y probables tormentas eléctricas en distintas zonas de la Región Metropolitana.

Clientes sin luz/SEC

Clientes sin luz/SEC

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