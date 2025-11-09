Sebastián Sichel carga contra Kaiser: “No votaría por Johannes (…) Le está regalando el gobierno a Jara”

Sichel continuó: "Creo que no se puede saltar de ser youtuber a presidente de la República sin estudiar, sin prepararse, se lo dije a Boric, se lo digo a Kaiser. Se requiere preparación para ser presidente de la República. Esto no es un juego, no es solo opinar, es administrar".

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, realizó diversas críticas al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

A juicio de jefe comunal, el libertario le está “regalando” la presidencia a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara. Además, anunció que no votaría por él.

“Por Johannes Kaiser no votaría (…) Yo no pienso lo mismo que Johannes Kaiser, estoy orgulloso de que no sea lo mismo. La violación de los derechos humanos en la dictadura es trágica, y tratar al otro a través de adjetivos graves porque piensa distinto, es grave en la política”, afirmó en entrevista con The Clinic.

El alcalde de Ñuñoa hizo un análisis respecto al crecimiento de Kaiser durante las últimas semanas, según muestran las encuestas. “Kaiser ha crecido a costa de Kast, esa es la verdad. El problema que tenemos acá es que no sabemos qué va a votar el votante liberal, de centro e incluso conservador, me refiero al que está más callado que el resto. El gritón, el fanático, siempre se manifiesta antes”, afirmó.

Y cerró con que “si no se entiende que la seguridad es la base, pero que hay problemas económicos y sociales, como la discriminación, probablemente le van a regalar el gobierno a Jara. Entonces, no es que la minimice, creo que lo que está haciendo Kaiser es regalarle el gobierno a Jara, porque mientras más a la derecha tiras la derecha, más crece un mundo de izquierda que es muy extremo, tan extremo como ese, pero le dejas el flanco libre. Eso es lo que pasó con Kast y Boric la vez pasada”.