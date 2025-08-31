Se registra incendio estructural en una vivienda en Cerro Yungay en Valparaíso

El fuego, visible desde distintos sectores de la ciudad, movilizó rápidamente a siete unidades de Bomberos, quien se encuentran en el lugar combatiendo el fuego.

Una vivienda se encuentra siendo consumida por las llamas este domingo en las alturas del cerro Yungay, en Valparaíso.

El siniestro se desató en la intersección de las calles Miguel Ángel y Almagro, generando columnas de humo que fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad puerto.

En respuesta inmediata al llamado, al menos siete unidades de Bomberos se desplegaron para controlar el fuego. Mientras tanto, el sector cercano a la Plaza Bismarck reporta un corte eléctrico, presumiblemente asociado al siniestro.

Las autoridades locales —incluyendo equipos de apagafuegos y emergencias— ya se encuentran en el lugar, trabajando para contener el incendio, evaluar daños y restablecer los servicios afectados lo antes posible.