País valparaíso

Se registra incendio estructural en una vivienda en Cerro Yungay en Valparaíso

Por CNN Chile

31.08.2025 / 17:34

{alt}

El fuego, visible desde distintos sectores de la ciudad, movilizó rápidamente a siete unidades de Bomberos, quien se encuentran en el lugar combatiendo el fuego.

Una vivienda se encuentra siendo consumida por las llamas este domingo en las alturas del cerro Yungay, en Valparaíso.

El siniestro se desató en la intersección de las calles Miguel Ángel y Almagro, generando columnas de humo que fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad puerto.

En respuesta inmediata al llamado, al menos siete unidades de Bomberos se desplegaron para controlar el fuego. Mientras tanto, el sector cercano a la Plaza Bismarck reporta un corte eléctrico, presumiblemente asociado al siniestro.

Las autoridades locales —incluyendo equipos de apagafuegos y emergencias— ya se encuentran en el lugar, trabajando para contener el incendio, evaluar daños y restablecer los servicios afectados lo antes posible.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

Cultura Cómo Pedro Pascal se convirtió en el actor más cotizado de Hollywood en 2025
Durán explica por qué no se suspendió el partido entre la U y Colo Colo tras muerte de hincha: "No se cumplieron los requisitos"
Tras muerte de hincha en Monumental: Alcalde de Independencia dice que es una "mala decisión" jugar Supercopa en el Santa Laura
Vicente Pizarro tras victoria de Colo Colo en el superclásico: "Con nuestra gente nos tenemos que hacer fuertes"
Se registra incendio estructural en una vivienda en Cerro Yungay en Valparaíso
Premier League: “Nos olvidamos de jugar”, dijo Pep Guardiola tras otra derrota del Manchester City