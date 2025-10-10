Se registra fuerte terremoto en la zona antártica de Chile: Epicentro tuvo como profundidad 10 kilómetros

La magnitud, por el momento, se sitió en 7.8 grados. Producto del hecho, el SHOA estableció estado de precaución para el Territorio Antártico Chileno. Y el Senapred determinó decretar alerta roja por este hecho en la comuna de Cabo de Hornos.

Durante la tarde de este viernes se registró un terremoto en la zona antártica de Chile, en específico a las 17.30.

Según los primeros antecedentes, el epicentro del movimiento telúrico ocurrió 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei. La magnitud, por el momento, se estableció en 7.8 grados.

“El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia”, explicaron desde Senapred.

Producto del hecho, el SHOA estableció estado de precaución para el Territorio Antártico Chileno. Y el Senapred determinó decretar alerta roja por este hecho en la comuna de Cabo de Hornos.

“Cabe destacar, que las Bases Arturo Prat, Base Bernardo O´Higgins, Base Eduardo Frei, Bahía Fildes, Base Escudero, su personal se mantendrá alejados de zonas de playa. Este proceso fue reforzado con la emisión de Mensajería SAE a las 17:47 horas”, indicaron.