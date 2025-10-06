¿Se reanuda la búsqueda del tesoro en Juan Fernández?: Tribunal ordena revisar rechazo a excavaciones decretado por Conaf

Conaf deberá emitir una nueva resolución, más detallada, luego que rechazara la realización de excavaciones en el archipiélago.

El Segundo Tribunal Ambiental le dio un nuevo aire a la búsqueda del tesoro en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández.

Según lo informado por La Segunda, la justicia acogió una reclamación presentada por el empresario Bernard Keiser, quien ha intentado llegar al tesoro desde hace varios años.

Por este motivo, el tribunal ordenó a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitir una nueva resolución -con mayor claridad- sobre por qué se negó el acceso al área protegida que apunta Keiser.

Dichas excavaciones, que fueron rechazadas en 2024, apuntaban a explorar 195 metros cuadrados, con sondajes que ocuparían un 30% del terreno en un plazo de ocho meses.

Dicho fallo -de los ministros Cristián Delpiano y Carlos Valdovinos- además tiene un componente inédito: es primera vez que se aplica la Ley 21.600, que constituyó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.