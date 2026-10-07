“Se quemó por completo” y “es imposible describir la pena y frustración”: Alcalde Vodanovic tras incendio en Teatro Municipal de Maipú en remodelación

Durante la tarde de este miércoles, se registró un incendio en el Teatro Municipal de Maipú.

Las primeras alarmas se encendieron cerca de las 16:30 horas, en la intersección de Los Pajaritos con Chacabuco, cerca de la estación de Metro Plaza de Maipú y de la municipalidad.

Carabineros informó que el fuego se inició en el segundo piso del teatro. En el lugar, facilitaron el ingreso de los equipos de emergencia.

Cabe mencionar que el inmueble se encontraba en remodelación. En el lugar se realizó la evacuación de los trabajadores y, según se informó, se decretaron tres alarmas de incendio.

🔴 Último Minuto a esta hora Bomberos Maipú procede con 3ra alarma de incendio estructural en Avda Los Pajaritos y Chacabuco por fuego en el Teatro Municipal comunal, precaucion por los desvíos de tránsito @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares @TTISantiago https://t.co/bX4rnHZfCp — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 7, 2026

El segundo comandante de Bomberos, Francisco Marengo, señaló a La Tercera que fueron “170, 175 bomberos que trabajaron en el combate de la emergencia”.

Hasta el momento, se conoce que tres personas resultaron lesionadas: un bombero sufrió heridas tras el colapso de una estructura y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que otras dos personas resultaron afectadas. Una de ellas sufrió quemaduras con aceite de un camión de comidas y la otra presentó un corte en una mano.

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Sobre la situación, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó a través de X: “Cuatro años de trabajo para poder remodelar nuestro teatro municipal, que estaba a solo dos meses de poder ser entregado y puesto a disposición de la comunidad”.

“En tan solo 15 minutos se quemó por completo, por causas aún sin determinar. Es imposible describir la pena y frustración que esto nos genera, más con todo lo que cuesta poder financiar y sacar adelante proyectos para la cultura. Pese a esto, desde mañana nos levantamos a trabajar con fuerza para tener un Teatro a la altura de lo que Maipú se merece”, cerró.