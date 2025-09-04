Se prevén rachas de hasta 100 km/h: DMC alerta por viento con desarrollo de tormentas de arena en la Región de Antofagasta
Por CNN Chile
04.09.2025 / 15:11
Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno se extenderá durante varios días.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en la Región de Antofagasta.
El organismo explicó que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de tormentas de arena, causado por una “corriente en chorro”.
¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
- Desde la DMC detallaron que el fenómeno golpeará la Región de Antofagasta desde la noche del jueves 4 de septiembre hasta la madrugada del sábado 6 de septiembre.
¿En qué zonas del país habrá viento?
- Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera).
¿Qué es una alerta meteorológica?
- A diferencia de un aviso o una alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”, según explica la DMC.