Se prevén hasta 33 °C: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en el Maule y Ñuble

Por CNN Chile

17.12.2025 / 13:27

La DMC explicó que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona central del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la mañana del jueves 18 hasta la tarde de esa misma jornada.

La DMC explicó que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

  • Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

