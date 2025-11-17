País

Se mantienen las altas temperaturas en Santiago ¿Cuál será la máxima?

Por CNN Chile

17.11.2025 / 16:13

La Región Metropolitana tendrá cielo despejado y máximas que superarán los 30°C.

En Arica, Iquique y Antofagasta las máximas alcanzarán los 22°C.

Altas temperaturas en el centro del país. Rancagua llegará a los 31°C.

En el sur, Punta Arenas y Puerto Williams tendrán chubascos débiles.

