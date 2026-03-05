“Se irán a sus casas con los bolsillos vacíos”: Trabajadores del Congreso denuncian masivo despido sin fuero maternal ni seguro de cesantía

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
La Asociación de Trabajadores Parlamentarios acusó una grave vulneración a sus derechos laborales luego de que fracasara el intento por votar un proyecto clave en la Sala de la Cámara. Los funcionarios acusan estar atrapados en una "zona gris" legal que dejará a más de 1.400 asesores a la deriva y afectará duramente a mujeres embarazadas tras el término del periodo legislativo este 11 de marzo.
Una compleja denuncia encendió las alertas al interior del Congreso Nacional a solo días del término del actual periodo legislativo programado para este 11 de marzo. La Asociación de Trabajadores Parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados acusó una vulneración de sus derechos laborales, advirtiendo que el inminente despido masivo de asesores se realizará bajo condiciones de desprotección total.
La crisis se agudizó tras un amargo revés en el hemiciclo respecto a un proyecto de ley que buscaba, tras un año de tramitación, regularizar los mecanismos de desvinculación y asegurar el acceso a derechos básicos para el personal. Pese a que la iniciativa había sorteado con éxito y de manera unánime su paso por la Comisión de Trabajo, su avance se truncó de golpe en la Sala. Al quedar relegado al final de la tabla, la normativa requería la unanimidad de los legisladores para su votación inmediata, un consenso que fracasó en cuatro intentos consecutivos.
El origen del conflicto radica en una anomalía contractual histórica que mantiene a estos trabajadores en una verdadera zona gris en materia legal. Actualmente, el personal de apoyo de los congresistas no se rige por el Código del Trabajo tradicional, pero tampoco cuentan con el estatus de funcionarios públicos. Este vacío jurídico se traduce en trabas burocráticas constantes en las notarías al momento de tramitar finiquitos y en la imposibilidad de hacer efectivo el cobro del Seguro de Cesantía al término de sus funciones.
El escenario más alarmante de esta desprotección contractual afecta directamente a las trabajadoras que se encuentran actualmente cursando sus periodos de pre y postnatal. Debido a la ausencia de un marco regulatorio que las ampare, la Asociación advierte que este grupo de funcionarias será desvinculado de igual manera, quedando a la deriva, “sin contrato, sin derecho a fuero maternal y sin el sustento económico necesario para enfrentar la maternidad”.
“Es inaceptable que, después de cuatro años de trabajo, se nos deje para el final de la tabla. Mis colegas embarazadas se irán a sus casas con los bolsillos vacíos este 11 de marzo si no se actúa ahora”, fustigó Bastián Espinosa, presidente de la Asociación de Trabajadores Parlamentarios.
El dirigente lamentó profundamente la falta de voluntad política para destrabar el acuerdo de la iniciativa legal que buscaban concretar para el periodo 2022-2026. En esa línea, Espinosa recalcó que la inacción legislativa golpeará directamente a las familias de los funcionarios que apoyan el trabajo distrital y legislativo de las autoridades. Hoy en día son más de 1.400 los trabajadores de parlamentarios y parlamentarias que se van a quedar sin poder cobrar su seguro de cesantía frente al inminente desempleo.
