“Se impuso la mentira”: Presidenta del Frente Amplio cuestiona aprobación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió al resultado de la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión.

A través de su cuenta en X, la timonel del FA afirmó que en la votación “se impuso la mentira” y sostuvo que “no podemos normalizar que las falsedades de la ultraderecha sean la forma de hacer política”.

“La propia Dipres descartó supuestas irregularidades. Ayer, el Consejo Fiscal Autónomo fue categórico al señalar lo mismo. Ningún experto respaldó la acusación y la propia comisión revisora recomendó rechazarla”, argumentó.

⭕️Con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, la Cámara aprueba la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau Veloso. Formalizarán el libelo ante el Senado los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz. pic.twitter.com/BJBJ6sTy1Y — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 23, 2026

A juicio de Martínez, el respaldo al libelo acusatorio busca “construir un escenario favorable para hacer avanzar lo único que les interesa: bajar los impuestos a los más ricos y recortar derechos sociales”.

Finalmente, hizo un llamado al Senado a actuar con responsabilidad y rechazar la acusación constitucional.