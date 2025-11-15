“Se han reído de todo un país”: Las reflexiones de la jueza Ibacache durante formalización por caso “Muñeca Bielorrusa”

Durante la audiencia, la jueza afirmó, entre otras cosas, que los actos de los tres imputados "han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad".

“Se han reído de todo un país”. Esa fue una de las reflexiones de la jueza Patricia Michel Ibacache Toledo durante una nueva jornada de formalización por el caso Muñeca Bielorrusa.

Estos dichos se dieron previo a aceptar la petición del Ministerio Público y decretar prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados por la investigación del caso.

La jueza sostuvo que “la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, por lo que dictó máxima cautelar y estableció un plazo de 90 días para la investigación.

Las reflexiones de la jueza Ibacache

En la instancia, Ibachache sostuvo que “quienes formamos parte de este poder del Estado cohabitamos día a día con la idea constante de que la justicia en Chile es corrupta, que es solo para quienes pueden pagar por ella, que si no se tiene los medios económicos para poder defenderte, es imposible obtener justicia, o como dijo la capellán Nelly León en la visita del Papa Francisco, en Chile se encarcela la justicia, la pobreza”.

La magistrada afirmó durante la audiencia que las sospechas que por años rondaron al sistema finalmente tomaron forma. Señaló que “ese sentir ciudadano, esa idea constante, el fantasma de la corrupción al interior del Poder Judicial, el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo, una idea en el aire, un discurso que se repetía cada vez que se fallaba algún asunto y no era del gusto de la mayoría”.

Añadió que, tras revisar los antecedentes presentados por el Ministerio Público, “hoy, después de escuchar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, ese fantasma con el que durante tanto tiempo hemos convivido se ha hecho realidad al interior del Poder Judicial”, apuntando a que ya no se trata de una percepción, sino de hechos concretos.

También cuestionó el actuar de los imputados, quienes “se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte juez”. “Se encontraba en curso un conflicto de esta clase, realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas”.

Finalmente, sostuvo que las acciones atribuidas a Migueles, Vargas y Lagos han tenido un impacto profundo en la institución. En su opinión, “sus actos han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad”.