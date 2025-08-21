Se esperan hasta -8 °C: Alertan por heladas en diversas regiones del país
Por CNN Chile
21.08.2025 / 14:54
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que se verán afectadas cinco regiones del país, entre ellas la RM. Revisa los detalles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso y una alerta meteorológica por probabilidad de heladas en diversas regiones del país.
La alerta es por heladas moderadas a intensas que golpearán desde madrugada del sábado 23 hasta la mañana de ese mismo día en las regiones de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos), Metropolitana (Valle, Precordillera) y de O’Higgins (Valle, Precordillera).
El aviso es por heladas normales a moderadas que se presentarán desde madrugada del sábado 23 hasta la mañana del domingo 24 en las regiones de Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos) Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos), Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y el Maule (Precordillera).
¿En qué se diferencia una alerta de un aviso meteorológico?
- Según la DMC, un aviso meteorológico es cuando se pronostican fenómenos meteorológicos “con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, mientras que una alerta es cuando estos fenómenos tienen un “grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.