Se esperan hasta 35°C: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en seis regiones del país

Desde la DMC detallaron que ambos fenómenos serán causados por un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por altas temperaturas.

Desde el organismo detallaron que ambos fenómenos serán causados por un “dorsal en altura”.

En el caso de la Región de Atacama, las altas temperaturas se prevén desde la mañana a la tarde del lunes 15, mientras que para las otras cinco regiones desde la tarde del lunes hasta la noche del martes 16.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

Región de Atacama (Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa)

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

DMC explica qué es un aviso meteorológico