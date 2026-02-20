Se esperan hasta 35°C: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas desde Coquimbo a La Araucanía

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que el fenómeno es causado por una “circulación ciclónica en superficie".

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) decretó advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en la zona norte y centro-sur del país.

El ente detalló que el fenómeno, causado por una “circulación ciclónica en superficie”, golpeará ocho regiones durante este viernes 20 hasta el domingo 22.

En esta línea, entregaron una serie de recomendaciones, tales como el monitoreo de signos de estrés en cultivos y la implementación de medidas de mitigación en el caso de los agricultores, con medidas como “mallas protectoras, especialmente en hortalizas de hoja como lechuga, acelga y espinaca, que son muy sensibles a las altas temperaturas”.

Llamaron a revisar los sistemas de riego ante un eventual aumento en la demanda hídrica. “Revise y verifique que sus infraestructuras de riego estén en buen estado, ajuste frecuencias”, señalaron, lo que también debe ser aplicado por productores frutícolas “con especial atención en predios de paltos, vid de mesa y frutales jóvenes”.

En el caso del sector pecuario de la zona central, principalmente avícola y porcino, advirtieron que es necesario extremar cuidados al interior de los galpones. “Recuerden regular la humedad y temperatura interna de sus galpones; es posible que las condiciones ambientales incrementen los valores de esta última”.

Para quienes mantienen animales al aire libre, recalcaron que “no olvide proporcionar sitios con sombra y disponer de bebederos llenos”. En tanto, a los productores apícolas se les recomendó que coloquen “sus colmenas en zonas con sombra, donde haya una correcta ventilación y dispongan de zonas de hidratación”.

¿Qué temperaturas se esperan y en qué regiones?