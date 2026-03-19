Se espera que llegue en Junio: Desabastecimiento de antipsicótico Modecate en Chile pone en riesgo a pacientes con esquizofrenia

La falta del fármaco, utilizado en el tratamiento de psicosis crónicas, se debe al retiro de lotes por presencia de partículas. Cenabast informó que el reabastecimiento comenzaría recién en junio, mientras especialistas advierten sobre el peligro de recaídas.

Un problema de stock a nivel nacional del medicamento Modecate, un antipsicótico inyectable de acción prolongada esencial para pacientes con esquizofrenia, mantiene en vilo a cientos de familias.

Un adulto mayor, cuya esposa padece la enfermedad, relató a Radio Bío Bío que en dos centros de salud le informaron que no hay disponibilidad del fármaco y se desconoce cuándo se repondrá. Su esposa debía recibir la dosis antes de ayer, y el retraso genera el temor a una reaparición de los síntomas psicóticos.

Alerta del ISP y riesgos para la salud

El desabastecimiento se originó por el retiro voluntario de tres lotes del laboratorio Ethon Pharmaceuticals, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) emitiera una alerta el 16 de febrero por la presencia de “partículas en suspensión” en las ampollas.

La administración de estas dosis podría provocar desde irritación local hasta consecuencias graves. Desde Cenabast confirmaron que el Ministerio de Salud instruyó retomar el abastecimiento, pero el contrato con el proveedor no permitiría el reinicio hasta junio.

Especialistas advierten que saltarse una o más dosis puede desencadenar recaídas y sugieren consultar urgente al psiquiatra tratante o evaluar la compra particular del medicamento.