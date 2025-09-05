Se cumplen dos años del Dale QR!: Se han entregado más de 5 millones de viajes liberados

Actualmente, hay siete aplicaciones que permiten pagar con este sistema.

A dos años de la implementación del Dale QR! en el transporte público, el Ministerio de Transportes informó que hasta la fecha se han entregado más de cinco millones de viajes liberados.

El sistema consiste en el “pago del pasaje a través de código QR, lo que permite acceder a un incentivo de viajes liberados para las y los usuarios que alcancen el monto máximo mensual que es de $41.000 (lo que equivale a 47 viajes aproximadamente)”.

Las autoridades señalaron que el beneficio ha sido bien recibido por los usuarios y usuarias y que sigue al alza, ya que durante el primer semestre de este año aumentó un 33% en comparación con el mismo período de 2024.

“El DaleQR es una medida inédita que, por una parte, permite acceder a viajes liberados durante el mes, lo cual es un importante apoyo al presupuesto mensual de las personas. Y, por otra parte, ha sido una iniciativa que aporta el control de la evasión, la que hemos logrado disminuir en 9 puntos porcentuales desde que asumimos la administración”, indicó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

En los primeros dos años desde el DaleQR! ya se han entregado más de 5 millones de viajes liberados a quienes han alcanzando el #MontoMáximo Mensual 🤩 📲 Ya contamos con 4,5 millones de personas enroladas y 2,3 millones lo utilizan con habitualmente. pic.twitter.com/3PiNLrmKaH — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 5, 2025

¿Qué aplicaciones permiten pagar con código QR el transporte público?

Red Movilidad

BancoEstado

Rutpay

Mercado Pago

Movired

MetroMuv

Los Héroes Prepago

Las autoridades señalaron que durante estos dos años de funcionamiento, el Dale QR! ha sido entregado más de 5 millones de veces, beneficiando a cerca de 138 mil personas.

Desde septiembre de 2023 a la fecha, quienes “pagaron su pasaje con cualquiera de las 7 aplicaciones disponibles, y que alcanzaron el monto máximo mensual de 41 mil pesos, ahorraron en promedio $8.400 pesos mensuales”.

La mayoría de los beneficiados han sido los hombres (57%), mientras que las mujeres alcanzan el 43%. La edad promedio de los beneficiados es de 34 años.

En agosto, el beneficio fue entregado a 30.452 personas y durante el primer semestre de este año, se entregó 146.990 veces. Esta cifra equivale a un 33% más que el primer semestre de 2024 (110.157).