“Se cambiaron la ropa en el baño”: Carabineros detalla hallazgos dentro del INBA tras ataque incendiario a bus

En medio de manifestaciones en las cercanías del INBA, encapuchados incendiaron un bus del transporte público en Santiago.

Tras el ataque incendiario que destruyó un bus del sistema de transporte público en la intersección de Santo Domingo con Matucana, en Santiago, Carabineros entregó detalles relevantes sobre el operativo desplegado y los hallazgos obtenidos al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), desde donde habrían salido los responsables.

El coronel de Carabineros Claudio Pávez indicó que aproximadamente entre 20 y 30 personas participaron en el ataque.

“Desconocemos si estos sujetos son alumnos o personas externas que estaban al interior del establecimiento. Eso será objeto de investigación”, señaló.

Los individuos —encapuchados y vestidos con overoles blancos— salieron desde calle San Pablo, atacaron el bus con elementos inflamables y luego regresaron al recinto.

Carabineros confirmó que, tras un rastreo minucioso realizado junto al director del establecimiento y docentes, se encontraron al menos dos zonas clave dentro del internado: una donde se habrían elaborado los artefactos incendiarios, y otra donde los atacantes se habrían cambiado de ropa.

“Específicamente en una dependencia que funcionaba como baño, se hallaron vestimentas utilizadas durante el ataque, como overoles blancos. Todo será levantado y periciado por el Laboratorio de Criminalística”, detalló el coronel.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni víctimas vinculadas al hecho. Carabineros activó de inmediato un dron de vigilancia y trabaja con registros de cámaras de seguridad para identificar a los autores.

“Las imágenes serán objeto de pericia para vincular elementos esenciales como calzado o vestimenta”, agregó Pávez.

Respecto al número de pasajeros que iban en el bus, el conductor —que se encuentra en estado de shock— estimó que transportaba al menos a 20 personas. No obstante, Carabineros no descarta que la cifra sea menor o mayor, aunque se confirmó que no hubo heridos y que ningún centro asistencial ha reportado ingresos relacionados con el hecho.