Se acerca el Día Mundial del Donante de Sangre: Estos son los mitos en torno a la donación

Revisa a continuación las creencias respecto a la donación de sangre y cuáles son los requisitos para ello.

¿Quedar con fatiga? ¿Subir de peso? Esos son algunos de los mitos que existen a la hora de donar sangre.

El Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), ex Posta Central, la Casa del Donante Altruista y el Instituto Profesional Iplacex realizaron el seminario, “Donación y Transfusión de Sangre”, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de donar sangre en forma regular, para asegurar su disponibilidad, calidad y seguridad en la red hospitalaria.

Esto, en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre Altruista, que será este sábado 14 de junio.

El seminario es parte de la campaña “Cada Donación Cuenta” y se realizó tras la firma de un convenio colaborativo entre el área de Vinculación con el Medio del Instituto Profesional Iplacex y la ex Posta Central.

En una primera etapa, permitirá aportar al bienestar de quienes trabajan en el Hospital del Trabajador con diferentes terapias.

Cynthia Álvarez, coordinadora de la Casa del Donante, señaló que el proceso de donar sangre no dura más de media hora, donde se extraen cerca de 450 centímetros cúbicos de componentes sanguíneos. Estos son usados en intervenciones quirúrgicas, diagnósticos de anemia, partos, hemorragias o accidentes.

También comentó que durante 2024 la ex Posta Central recibió aproximadamente 8 mil donaciones y que 1.520 vinieron de donaciones altruistas.

“Hoy en día, la sangre no se puede fabricar artificialmente y es una necesidad constante que debemos suplir a través de campañas que fomenten una cultura solidaria”, dijo.

Mitos sobre la donación de sangre

En la actividad también se habló acerca de los mitos en torno a la donación, que dificultan acceder a personas voluntarias.

Uno de los más comunes es creer que por tener tatuajes o piercing no se puede ser donante; sin embargo, la norma indica que se deben esperar seis meses desde la intervención para poder donar.

La gente también cree que puede engordar si dona sangre, “lo que no tiene ninguna lógica, es solo un mito urbano”, explicó la directora de la Escuela de Salud de Iplacex, Javiera Silva.

Además, se tiene la creencia de que es doloroso, genera fatiga o que la recuperación es muy lenta. “Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerar y producir más sangre rápidamente”, acotó.

Junto con ello, el tener enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, no es sinónimo de no poder donar. La docente señaló que mientras las patologías estén controladas y con tratamientos, no son impedimento para donar sangre.

Respecto al consumo de alcohol o marihuana, se puede ser donante si es que han pasado al menos 12 horas desde el último consumo.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?