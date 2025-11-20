Con aparato creado en Chile: Comienza fiscalización a scooters en la Región Metropolitana para que no superen los 25 km/h

El Ministerio de Transporte iniciará un piloto con el dispositivo, llamado SC-25, para detectar scooters que superen los 25 km/h y aplicar sanciones desde enero de 2026.

La mañana de este jueves, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, anunció el inicio de controles a scooters eléctricos en Santiago, apoyados en el SC-25, una herramienta electrónica fabricada en Chile.

La normativa establece que, si un scooter supera los 25 km/h, pasa a considerarse vehículo motorizado, por lo que corresponde retirarlo de circulación y cursar una multa a quien lo conduce.

¿Usas scooter eléctrico? Entonces recuerda que no debe superar el límite de velocidad de 25 km/h 🛴 El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @Fisca_MTT, dieron inicio a la marcha de blanca de la fiscalización a scooter eléctricos para contar con calles más seguras. pic.twitter.com/ZXMefB9Idy — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 20, 2025

De las aulas a la fiscalización en las calles

En diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones encargó al Instituto Profesional Inacap el diseño de un dispositivo electrónico capaz de monitorear la velocidad de los scooters eléctricos y detectar si estos estaban habilitados para superar el límite permitido.

Tras un proceso de desarrollo exitoso, la institución creó y fabricó el SC-25. El ministro detalló que “nos permite aquí en la calle poder fiscalizar, evaluar, si es que un scooter que está circulando (…) podría eventualmente circular a una velocidad mayor que la permitida”.

SC-25: piloto chileno para reforzar la seguridad vial

El SC-25 emula una tecnología usada por la Policía Nacional de España y permite evaluar directamente en la vía pública. Según Muñoz, este piloto es pionero en Chile y probablemente en Latinoamérica, y busca responder al aumento de scooters en las calles y a los siniestros asociados.

De acuerdo con Carabineros, en 2024 se registraron 145 siniestros con scooters, con 24 personas heridas graves. La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, recalcó que los usuarios deben usar casco, elementos reflectantes, luces y respetar siempre las velocidades máximas.

El plan considera una marcha blanca educativa en noviembre y diciembre, y una fiscalización efectiva desde el 1 de enero de 2026, con retiro de vehículos fuera de norma.