Schwager, con 165 años de historia, se reinventa como socio estratégico de la minería y pionero en biogás

La empresa chilena, con contratos por US$330 millones en minería, expande su alcance con soluciones tecnológicas y una filial que transforma residuos orgánicos en energía.

Con 165 años de trayectoria, la empresa chilena Schwager se reinventa como un socio estratégico clave para la industria minera nacional, ofreciendo servicios de ingeniería, mantenimiento y operaciones.

Su CEO, Alex Acosta, afirma que “el cobre y los minerales críticos son necesarios para el desarrollo sostenible” y enfatiza el rol de la minería en la transición energética.

Paralelamente, su filial Schwager Biogás desarrolla soluciones “cero basura”, procesando residuos orgánicos para generar agua y energía renovable.

Expansión y crecimiento sostenido

La compañía experimenta un crecimiento bursátil sólido, con un alza del 57% en el primer semestre de 2025. Ha consolidado alianzas internacionales con grupos como el mexicano GMSI y la peruana Cosapi Minería para expandir su presencia en la región.

Estos movimientos estratégicos posicionan a la histórica firma como un actor integral que combina tradición industrial con innovación tecnológica y sostenibilidad.