Schmidt-Hebbel por eventual gobierno de Kast: “No tengo muchas dudas de que Jorge Quiroz será el siguiente ministro de Hacienda”

El economista apoyó en primera vuelta a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respaldando en segunda vuelta al candidato del Partido Republicano.

El economista Klaus Schmidt-Hebbel se refirió a los nombres que suenan para un eventual gobierno de José Antonio Kast, afirmando que no tiene dudas de que Jorge Quiroz “será el siguiente ministro de Hacienda”.

El execonomista jefe de la OCDE apoyó en la primera vuelta de las presidenciales a Evelyn Matthei, respaldando ahora al candidato del Partido Republicano, quien compite contra la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

En la última encuesta Cadem, Kast alcanzó el 46% de las preferencias de cara a la segunda vuelta, mientras que la exministra del Trabajo del actual gobierno llegó al 34%. Por su parte, el 20% no votaría, no sabe o no responde.

Schmidt-Hebbel y la composición de un eventual gobierno de Kast

En conversación con Emol, Schmidt-Hebbel sostuvo que Quiroz, actual coordinador económico del comando republicano, asumiría un rol protagónico de salir Kast presidente. “No tengo muchas dudas de que será el siguiente ministro de Hacienda de Chile“.

Por otra parte, sostuvo que existe una “coincidencia entre lo que Kast plantea y las necesidades del país expresadas en tantas encuestas distintas. Preocupación número uno, número uno, número uno de los chilenos es seguridad”.

“Número dos, hacerse cargo de la economía. Y eso significa directamente ser muy cuidadoso en las políticas fiscales y en las reformas económicas necesarias para que el desempleo no siga aumentando“, complementó en economista.