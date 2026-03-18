Schalper le pide a Kast ser “más Meloni, menos Milei” y advierte que indulto a Maturana “generaría mucha efervescencia” en el país

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), entregó una evaluación con luces y sombras de los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, en el segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Cómo te lo explico, que conducen las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

Si bien el parlamentario valoró el despliegue inicial del mandatario, no dudó en marcar distancias respecto a algunas decisiones y señaló que su partido no se quedará callado cuando detecte errores.

“Más Meloni, menos Milei”

La frase más directa del diputado la reservó para graficar la orientación que, a su juicio, debería tener el Presidente Kast.

“A mí me gusta más un José Antonio Kast a lo Meloni que un José Antonio Kast a lo Milei”, afirmó Schalper. “Giorgia Meloni muchas veces es muy tajante en sus posturas, pero entiende que tiene que ir construyendo mayorías estables y por lo tanto mantiene un clima de mayor diálogo. Yo no me imagino un país como el nuestro en donde el presidente insulte a gritos a sus adversarios políticos en el Parlamento (como Milei)”.

El parlamentario puso como ejemplo lo que ocurrió con el lenguaje en torno al medioambiente. Cuestionó lo que denominó una “caricatura” de la defensa ambiental y llamó a evitar las visiones binarias. “Hay que decirle a los chilenos: tenemos una emergencia económica (…) pero esto de hacer como una especie de caricatura de la defensa del medioambiente, a mí no me gusta”, señaló.

No hacer “gustitos”

Schalper fue enfático en que el gobierno no debería desperdiciar su capital político en flancos innecesarios. “No lo entorpezcamos por gustitos”, dijo el parlamentario.

“Yo creo que todo lo que entorpezca el ambiente en las tres prioridades —seguridad, desarrollo económico y la crisis de salud— entorpece”, sostuvo. Y lanzó la advertencia más directa a su propio sector: “No cometamos los mismos errores del Frente Amplio, que todo lo veía en blanco y negro, y por lo tanto cuando vino el color contrario se le complicó la vida”.

Schalper defiende Gratuidad

Al abordar el detalle de los primeros anuncios de La Moneda, Schalper identificó la propuesta de limitar la gratuidad universitaria como un error. El diputado aseguró que este beneficio representa la meritocracia y las esperanzas de futuro para los sectores populares, por lo que tocarlo resulta una equivocación profunda.

“Yo creo que la gratuidad tiene que ver con meritocracia para muchas familias, tiene que ver con esperanzas de futuro”, dijo. Y agregó: “Muchas mujeres postergan sus estudios por situaciones de maternidad, por cuidados de terceros, por conciliación de trabajo y familia. Eso hay que mirarlo con un poquito más de atención”.

Ante la pregunta directa de si fue un error apuntar primero a la gratuidad, Schalper no lo negó: “Yo creo que hay otras cosas antes”.

Advertencia sobre el indulto a Maturana

En el capítulo más delicado de la entrevista, Schalper fue preguntado por la eventual posibilidad de que Kast indulte a Maturana, el carabinero condenado en el caso de la senadora Fabiola Campillay.

El parlamentario reconoció no conocer el caso en detalle, pero entregó una advertencia clara: “Yo creo que generaría mucha, mucha efervescencia una decisión como esa”. Y añadió que si el gobierno avanza en esa dirección, “le recomendaría que le explique muy bien a los chilenos por qué ese fallo en particular sería susceptible de sobreponerse por el poder político”.

Yendo más lejos, Schalper sorprendió al plantear que, si fuera presidente, se la jugaría por eliminar del todo la facultad presidencial de indultar. “Yo me la jugaría por eliminar la facultad y transformarlo en una cuestión puramente judicial. Las sociedades modernas funcionan en la medida en que confían en que los fallos judiciales consolidan realidades jurídicas. Si no, la vida en sociedad es imposible”, declaró.

“Algunos confunden lealtad con condescendencia”

Ante las preguntas por el papel de RN en este gobierno, Schalper fue categórico: el partido hará valer sus diferencias cuando sea necesario, especialmente frente a los planteamientos más libertarios al interior de la coalición.

“Mi responsabilidad desde Renovación Nacional es que cada vez que florezcan legítimas aspiraciones de sectores más economicistas o más libertarios, nosotros tenemos que poner el acento y decir: momento, aquí hay temas sociales que ustedes no están viendo”, dijo.

Y lanzó una frase que puede leerse como un mensaje interno al bloque de gobierno: “Algunos confunden lealtad con condescendencia. Nosotros en Renovación Nacional van a encontrar un partido extremadamente leal, pero que entiende lealtad con levantar el dedo cuando nos damos cuenta que hay cosas que no se están haciendo bien”.