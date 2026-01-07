Frank Sauerbaum y Ley de Reajuste: “Me llama la atención que el PC y el FA apoyen una norma que dejó el presidente Pinochet”

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado de Renovación Nacional arremetió contra las cláusulas de inamovilidad laboral del proyecto de reajuste, comparándolas con normativas de la dictadura. Además, advirtió un déficit de 1.100 millones de dólares para financiar los compromisos de la iniciativa.

En una tensa discusión legislativa marcada por la transición de mando, el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, cuestionó duramente en CNN Chile Radio el proyecto de Ley de Reajuste al Sector Público. El parlamentario denunció que el oficialismo busca “amarrar” a miles de funcionarios mediante una norma de inamovilidad que, a su juicio, emula prácticas del pasado.

“A mí me extraña mucho que el Partido Comunista y el Frente Amplio apoyen una norma muy similar a la que nos dejó el presidente Pinochet, cuando dejó esta ley de amarres del estatuto administrativo, donde dejó a todos sus cercanos por años contratados”, fustigó Sauerbaum. Para el legislador, la iniciativa busca “entrampar la instalación del próximo gobierno” liderado por José Antonio Kast.

¿Existe financiamiento para el reajuste fiscal?

Más allá de la controversia por la continuidad laboral, el integrante de la Comisión de Hacienda puso el foco en el costo fiscal del proyecto. Según denunció, la propuesta requiere cerca de 1.700 millones de dólares, pero el Ejecutivo solo habría provisionado 660 millones en la Ley de Presupuesto.

“Nos faltan 1.100 millones de dólares para pagar todos los compromisos que el Gobierno ha adoptado. El Gobierno dice que el próximo presidente va a tener que hacer una serie de reasignaciones presupuestarias, cosa que ellos mismos discutieron que no se podían hacer. Es una desfachatez enorme”, aseguró el parlamentario de RN.

Sauerbaum también alertó sobre el impacto que esto podría tener en la paz social al inicio de la nueva administración. Según su análisis, al no estar los fondos asegurados, los trabajadores entrarán en conflicto con el futuro gobierno a partir de marzo. “Es evidente que están buscando una situación de tensión social“, afirmó.

Reforma al sistema político en la Cámara

En el plano institucional, el diputado se refirió al avance de la reforma al sistema político tras su paso por el Senado. Pese a las críticas de partidos menores, Sauerbaum confirmó que la oposición tradicional dará su apoyo para reducir la fragmentación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Tenemos 22 partidos políticos hoy día, es una cosa loca. No se puede poner de acuerdo nadie con nadie porque dependemos de diputados que no responden a nadie y no tienen proyecto político. Eso impide llegar a grandes acuerdos como en los años 90”, concluyó, señalando que los partidos grandes tienen “muy buena disposición” para legislar con celeridad.