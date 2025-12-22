Sargento y capitán de Carabineros imputados por muerte de hinchas de Colo Colo en el Monumental quedan con arresto domiciliario

La decisión, que sustituye la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, consideró su colaboración con la investigación, su historial sin antecedentes y su participación voluntaria en diligencias.

El 13.º Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes arresto domiciliario total y arraigo nacional para los dos funcionarios de Carabineros imputados en la muerte de Martina Pérez y Mylan Liempi, jóvenes hinchas de Colo Colo que fueron atropellados en las afueras del Estadio Monumental el pasado 10 de abril.

La medida afecta al sargento Luis Rojo Salazar y al capitán Williams Enrique Froncoso, formalizados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por apremios ilegítimos con resultado de homicidio.

También incluye la prohibición de salir del país, mientras se establece un plazo de investigación de 120 días.

Fiscalía había solicitado prisión preventiva, pero el tribunal optó por cautelares menos gravosas considerando factores atenuantes.

Entre los elementos que influyeron en la decisión se encuentra la colaboración de los imputados con la investigación, su participación voluntaria en la reconstitución de la escena, la entrega de declaraciones ante la Fiscalía y su comparecencia en la audiencia de formalización.

Además, el tribunal tomó en cuenta su historial sin antecedentes disciplinarios ni penales.

Por ahora, Fiscalía continuará recabando pruebas, incluyendo peritajes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), informes del Servicio Médico Legal y testimonios que podrían determinar la eventual responsabilidad penal de los funcionarios en el accidente que costó la vida a los jóvenes.