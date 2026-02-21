Santo Domingo: Dos adolescentes mueren ahogados en el río Rapel tras ser arrastrados por la corriente

El hecho ocurrió el jueves 19 de febrero y la Brigada de Homicidios trabaja para establecer la dinámica del accidente. Reportes indican que las víctimas fueron arrastradas por el caudal.

Dos adolescentes de 15 y 16 años murieron ahogados en el río Rapel, en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, luego de ser arrastrados por la corriente.

Las víctimas habrían intentado cruzar el río y, al momento de regresar, el aumento del caudal y la fuerza de la corriente dificultaron la maniobra.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio quedó a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público.

El comisario Mauricio Poblete, jefe (s) de esa unidad, indicó que tras el reconocimiento externo no se detectaron lesiones compatibles con intervención de terceros, por lo que el caso se indaga como un fallecimiento asociado a inmersión.

En paralelo, el Servicio Médico Legal concurrió al lugar para el levantamiento de los cuerpos y la realización de las pericias correspondientes, incluida la autopsia.

El hecho ocurrió el jueves 19 de febrero de 2026, según el reporte de Radio Biobío.