¿Cómo estará el tiempo en Santiago tras las lluvias del finde?: Así viene el pronóstico

Por Michel Nahas Miranda

03.02.2026 / 08:19

El escenario llega tras el sistema frontal del sábado que dejó lluvias intensas y tormentas en la RM.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó una semana sin retorno de la lluvia en Santiago, con días mayormente despejados y máximas que suben hacia el viernes y sábado. El pronóstico del tiempo para la capital mantiene el foco en el calor, un cambio marcado tras el sistema frontal del sábado en la Región Metropolitana, que dejó fuertes precipitaciones en algunas comunas, tormentas eléctricas e incluso granizos.

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

De acuerdo con el reporte para esta semana, no se esperan precipitaciones en la capital durante los próximos días. El panorama se asocia a cielos despejados o con nubosidad parcial hacia la tarde.

Temperaturas día a día: suben hacia el fin de semana

El detalle de temperaturas entregado para los próximos días muestra máximas altas y noches con mínimas en torno a los 14°–15°, con un repunte hacia el viernes y sábado.

  • Martes: máxima de 29°C, cielo despejado y nubosidad parcial en la noche.
  • Miércoles 4: mínima de 14°C y máxima de 28°C.
  • Jueves 5: mínima de 14°C y máxima de 29°C.
  • Viernes 6: mínima de 15°C y máxima de 31°C.
  • Sábado 7: mínima de 15°C y máxima de 31°C.

