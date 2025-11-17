País elecciones

Santiago no es Chile: Así habría quedado la elección presidencial sin contar a la Región Metropolitana

Por CNN Chile

17.11.2025 / 18:38

{alt}

A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.

Siempre se ha dicho que Santiago no es Chile. Y en la elección presidencial de este domingo, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta, quedó más que claro.

A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.

Sin contar a la capital, Kast habría pasado a segunda vuelta en primer lugar, con un 25,30% de los votos, casi 2 millones de votos. En segundo lugar, habría pasado Jara, con un 23,98%, es decir, menos apoyo, y 1 millón 894 mil votos.

En tercer lugar, se habría ratificado a Franco Parisi. Sin embargo, la distancia con Jara se habría reducido a poco más de 60 mil votos. Ya que en regiones el líder del PDG obtuvo 1 millón 839 mil (23,29%)

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump no ha tomado una decisión sobre atacar Venezuela, dicen funcionarios
Exmagistrado Antonio Ulloa deberá devolver departamento y auto judicial tras ser destituido por el Senado
Chile vs. Perú: Fecha y dónde ver el próximo Clásico del Pacífico
Santiago no es Chile: Así habría quedado la elección presidencial sin contar a la Región Metropolitana
Elecciones 2025: Uno de cada cinco chilenos anuló o votó en blanco en los comicios de diputados
“Superbigote” se viste de guerra: la propaganda de Maduro en medio de la tensión con EE.UU.