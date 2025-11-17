Santiago no es Chile: Así habría quedado la elección presidencial sin contar a la Región Metropolitana

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.
Siempre se ha dicho que Santiago no es Chile. Y en la elección presidencial de este domingo, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta, quedó más que claro.
A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.
Sin contar a la capital, Kast habría pasado a segunda vuelta en primer lugar, con un 25,30% de los votos, casi 2 millones de votos. En segundo lugar, habría pasado Jara, con un 23,98%, es decir, menos apoyo, y 1 millón 894 mil votos.
En tercer lugar, se habría ratificado a Franco Parisi. Sin embargo, la distancia con Jara se habría reducido a poco más de 60 mil votos. Ya que en regiones el líder del PDG obtuvo 1 millón 839 mil (23,29%)
