Santiago no es Chile: Así habría quedado la elección presidencial sin contar a la Región Metropolitana

A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.

Siempre se ha dicho que Santiago no es Chile. Y en la elección presidencial de este domingo, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta, quedó más que claro.

A nivel nacional, la comunista quedó primera con un 26,7%, mientras que el republicano quedó segundo con un 24%. Pero, haciendo ciencia ficción, si sacamos a la Región Metropolitana: ¿Habríamos tenido los mismos resultados? Bueno, no.

Sin contar a la capital, Kast habría pasado a segunda vuelta en primer lugar, con un 25,30% de los votos, casi 2 millones de votos. En segundo lugar, habría pasado Jara, con un 23,98%, es decir, menos apoyo, y 1 millón 894 mil votos.

En tercer lugar, se habría ratificado a Franco Parisi. Sin embargo, la distancia con Jara se habría reducido a poco más de 60 mil votos. Ya que en regiones el líder del PDG obtuvo 1 millón 839 mil (23,29%)