Santiago: Mujer resulta herida tras caída en local de votación de la Estación Mapocho

Por CNN Chile

16.11.2025 / 13:19

La afectada fue trasladada hasta un centro asistencial cercano para su evaluación.

Una mujer sufrió lesiones durante la mañana en el local de votación instalado en la Estación Mapocho, en la comuna de Santiago.

El incidente ocurrió mientras la afectada bajaba por unas escaleras del recinto para dirigirse a uno de los baños.

Según información recabada por Radio Bío Bío, la mujer tropezó y cayó, golpeándose la cabeza y uno de los hombros. Personal de emergencia la inmovilizó y la trasladó a un centro asistencial para su evaluación.

El hecho no alteró el funcionamiento del local ni el desarrollo normal de la jornada electoral, que continuó sin interrupciones.

