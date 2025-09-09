Santiago: Mujer fue detenida tras ofrecer $50 mil a carabineros para evitar arresto de su hijo

El sujeto, identificado con las iniciales E. G. S. F y de nacionalidad peruana, conducía un camión Hyundai sin portar licencia de conducir ni la documentación del vehículo.

Una madre y su hijo fueron detenidos por el delito de cohecho y conducción sin portar licencia de conducir ni documentación en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Esperanza con Martínez de Rosas, mientras funcionarios policiales realizaban controles vehiculares.

Los carabineros fiscalizaron un camión marca Hyundai conducido por un sujeto de nacionalidad peruana identificado con las iniciales E. G. S. F., quien no tenía licencia de conducir ni la documentación del vehículo, por lo que fue arrestado.

En ese contexto es que la madre del conductor, H. M. F. A., “ofreció la suma de $50.000 de dinero en efectivo a Carabineros, deteniéndola por el delito de cohecho”, informó el mayor Adrián Bucarey, de la 42° Comisaría.

Tras ello, se incautó el camión y la suma ofrecida a la policía.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.