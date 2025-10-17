País clima

Santiago incluido: Alertan por altas temperaturas en ocho regiones este fin de semana

Por CNN Chile

17.10.2025 / 07:53

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en algunas regiones se esperan temperaturas de hasta 37 °C. Revisa los detalles.

Las autoridades emitieron avisos y realizaron advertencias por altas temperaturas que se presentarán este fin de semana en diversas regiones del norte y centro-sur del país.

¿En qué regiones se esperan altas temperaturas este fin de semana?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos y una advertencia por el fenómeno que afectará a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Región de Tarapacá

  • Pampa: 35 °C-37 °C (sábado 18), 35 °C-37 °C (domingo 19)

Región de Antofagasta

  • Pampa: 34 °C-36 °C (viernes 17), 35 °C-37 °C (sábado 18), 34 °C-36 °C (domingo 19)
  • Precordillera: 27 °C-29 °C (viernes 17), 28 °C-37 °C (sábado 18), 27 °C-29 °C (domingo 19)

Región de Atacama

  • Precordillera: 33 °C-35 °C (sábado 18), 33 °C-35 °C (domingo 19)

Región de Coquimbo

  • Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (viernes 17), 30 °C-32 °C (sábado 18)
  • Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)
  • Precordillera: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)

Región de Valparaíso

  • Cordillera de la Costa: 28 °C-30 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)
  • Valles precordilleranos: 32 °C-34 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
  • Precordillera: 29 °C-31 °C (viernes 17), 32 °C-34 °C (sábado 18)

Región Metropolitana

  • Cordillera de la Costa: 31 °C-33 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
  • Valles: 30 °C-32 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
  • Precordillera: 32 °C-34 °C (viernes 17), 34 °C-36 °C (sábado 18)

Región de O’Higgins

  • Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (sábado 18)
  • Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (sábado 18)
  • Precordillera: 32 °C-34 °C (sábado 18)

Región del Maule

  • Cordillera de la Costa: 29 °C-31 °C (sábado 18)
  • Valles precordilleranos: 29 °C-31 °C (sábado 18)
  • Precordillera: 27 °C-29 °C (sábado 18)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

