Santiago incluido: Alertan por altas temperaturas en ocho regiones este fin de semana
Por CNN Chile
17.10.2025 / 07:53
Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en algunas regiones se esperan temperaturas de hasta 37 °C. Revisa los detalles.
Las autoridades emitieron avisos y realizaron advertencias por altas temperaturas que se presentarán este fin de semana en diversas regiones del norte y centro-sur del país.
¿En qué regiones se esperan altas temperaturas este fin de semana?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos y una advertencia por el fenómeno que afectará a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Región de Tarapacá
- Pampa: 35 °C-37 °C (sábado 18), 35 °C-37 °C (domingo 19)
Región de Antofagasta
- Pampa: 34 °C-36 °C (viernes 17), 35 °C-37 °C (sábado 18), 34 °C-36 °C (domingo 19)
- Precordillera: 27 °C-29 °C (viernes 17), 28 °C-37 °C (sábado 18), 27 °C-29 °C (domingo 19)
Región de Atacama
- Precordillera: 33 °C-35 °C (sábado 18), 33 °C-35 °C (domingo 19)
Región de Coquimbo
- Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (viernes 17), 30 °C-32 °C (sábado 18)
- Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)
- Precordillera: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)
Región de Valparaíso
- Cordillera de la Costa: 28 °C-30 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)
- Valles precordilleranos: 32 °C-34 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
- Precordillera: 29 °C-31 °C (viernes 17), 32 °C-34 °C (sábado 18)
Región Metropolitana
- Cordillera de la Costa: 31 °C-33 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
- Valles: 30 °C-32 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)
- Precordillera: 32 °C-34 °C (viernes 17), 34 °C-36 °C (sábado 18)
Región de O’Higgins
- Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (sábado 18)
- Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (sábado 18)
- Precordillera: 32 °C-34 °C (sábado 18)
Región del Maule
- Cordillera de la Costa: 29 °C-31 °C (sábado 18)
- Valles precordilleranos: 29 °C-31 °C (sábado 18)
- Precordillera: 27 °C-29 °C (sábado 18)
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.