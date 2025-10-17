Santiago incluido: Alertan por altas temperaturas en ocho regiones este fin de semana

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en algunas regiones se esperan temperaturas de hasta 37 °C. Revisa los detalles.

Las autoridades emitieron avisos y realizaron advertencias por altas temperaturas que se presentarán este fin de semana en diversas regiones del norte y centro-sur del país.

¿En qué regiones se esperan altas temperaturas este fin de semana?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos y una advertencia por el fenómeno que afectará a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Región de Tarapacá

Pampa: 35 °C-37 °C (sábado 18), 35 °C-37 °C (domingo 19)

Región de Antofagasta

Pampa: 34 °C-36 °C (viernes 17), 35 °C-37 °C (sábado 18), 34 °C-36 °C (domingo 19)

Precordillera: 27 °C-29 °C (viernes 17), 28 °C-37 °C (sábado 18), 27 °C-29 °C (domingo 19)

Región de Atacama

Precordillera: 33 °C-35 °C (sábado 18), 33 °C-35 °C (domingo 19)

Región de Coquimbo

Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (viernes 17), 30 °C-32 °C (sábado 18)

Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)

Precordillera: 31 °C-33 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)

Región de Valparaíso

Cordillera de la Costa: 28 °C-30 °C (viernes 17), 31 °C-33 °C (sábado 18)

Valles precordilleranos: 32 °C-34 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)

Precordillera: 29 °C-31 °C (viernes 17), 32 °C-34 °C (sábado 18)

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: 31 °C-33 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)

Valles: 30 °C-32 °C (viernes 17), 33 °C-35 °C (sábado 18)

Precordillera: 32 °C-34 °C (viernes 17), 34 °C-36 °C (sábado 18)

Región de O’Higgins

Cordillera de la Costa: 30 °C-32 °C (sábado 18)

Valles precordilleranos: 31 °C-33 °C (sábado 18)

Precordillera: 32 °C-34 °C (sábado 18)

Región del Maule

Cordillera de la Costa: 29 °C-31 °C (sábado 18)

Valles precordilleranos: 29 °C-31 °C (sábado 18)

Precordillera: 27 °C-29 °C (sábado 18)

☀️Advertencia de @meteochile_dmc sobre altas temperaturas máximas para las regiones de Coquimbo a Maule, el sábado 17 y domingo 18 de octubre. A tomar los resguardos necesarios frente a golpes de calor.@MinagriCL @Sub_Agricultura pic.twitter.com/SQVfRh8pb5 — Portal Agroclimático (@AgroClimaticoCL) October 16, 2025

#Aviso A416/2025: [16/oct 13:44] Altas Temperaturas en zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama https://t.co/y7QdqVH5uM pic.twitter.com/HAmo1RfVwN — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 16, 2025

#Aviso A415/2025: [16/oct 12:10] Altas Temperaturas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins https://t.co/4SION00DIC pic.twitter.com/CDtLn66qHo — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 16, 2025

