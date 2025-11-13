País clima

Santiago incluido: Alertan por altas temperaturas desde la Región de Coquimbo hasta la del Ñuble

El fenómeno afectará a regiones del norte y centro del país. Revisa los detalles.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en el norte y centro del país.

¿En qué regiones se esperan altas temperaturas este fin de semana?

La DMC detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la tarde del lunes 17 hasta la noche de esa misma jornada en las siguientes regiones:

  • Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

DMC: ¿Qué es un aviso meteorológico?

  • Desde Meteorología explicaron que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

